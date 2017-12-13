З 17 жовтня через правопорушення під час масових акцій у Києві відкрито 12 кримінальних проваджень

Поліція відкрила 12 кримінальних проваджень за фактами вчинення правопорушень під час п’яти масових акцій, які відбулися у Києві з 17 жовтня. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час “круглого столу” у Міністерстві внутрішніх справ України заявив директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

“За наслідками цих політичних акцій в нас 12 кримінальних проваджень за фактом вчинення 17 правопорушень”, - повідомив він.

Як уточнив Шевченко, всього в Києві з 17 жовтня відбулося 5 великих публічних політичних масових акцій. “Починаючи з 17 жовтня, у Києві, який є головним майданчиком як місто для масових акцій, відбулося 5 великих публічних масових акцій політичної спрямованості”, - сказав Шевченко.

Водночас речник МВС пояснив, що в це число не входять невеликі пікети, які проходять майже щодня.

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Він також додав, що у масових акціях брали участь понад 1 тис. людей.

Як повідомляв УНІАН, з 17 жовтня біля будівлі Верховної Ради проходить акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, внести зміни до виборчого законодавства, створити Антикорупційний суд, а також ухвалити закон про імпічмент президента.

Активісти встановили наметове містечко, зокрема, і на проїжджій частині вул. Грушевського. Після цього кілька разів виникали сутички між поліцейськими і мітингувальниками.

31 жовтня очільник МВС Арсен Аваков наказав зняти посилену охорону з периметра наметового табору біля Верховної Ради.