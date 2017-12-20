В Івано-Франківську на відкритті новорічної ялинки в обличчя дівчині влучила петарда

В Івано-Франківську вчора під час відкриття новорічної ялинки на площі Вічевий майдан святковим феєрверком травмовано 17-річну дівчину. Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

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Зазначається, що близько 19.10 під час проведення заходів з відкриття новорічної ялинки частина святкового феєрверку влучила в голову громадянці 2000 р.н., жительки с. Голови Верховинського району.

Потерпілу з травмами голови госпіталізовано до Івано-Франківської ОДКЛ.

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