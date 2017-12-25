Скандал з нетверезою одеською чиновницею: мер пообіцяв прийняти кадрове рішення

Мер Одеси Геннадій Труханов сьогодні вибачився перед патрульними поліцейськими і пообіцяв прийняти кадрове рішення щодо нетверезої підлеглої.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Труханов повідомив на своїй сторінці у Facebook. «Насамперед від імені одеської мерії приношу вибачення співробітникам патрульної поліції, яких вона ображала», - написав Труханов.

Він додав, що така поведінка є неприпустимою для працівника місцевого самоврядування. «Відповідні кадрові рішення будуть прийняті вже найближчим часом», - написав мер.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі підвипила чиновниця міськради накинулася з нецензурною лайкою на патрульних поліцейських, які зупинили її машину за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомили в управлінні патрульної поліції, ввечері 23 грудня їхні співробітники зупинили автомобіль Nissan Micra, водій якого грубо порушувала правила і, за всіма ознаками, перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

«При складанні протоколу жінка-водій поводилася неадекватно, ображала патрульних і намагалася вдарити журналіста, що фіксував те, що відбувається на відеокамеру», - сказали в управлінні.

За словами активіста ГО «Безпечне місто» Юрія Головчука, який виклав відповідне відео цього інциденту в соцмережі, «горе-водійку» впізнали - це заступниця начальника управління адмінпослуг міськради Діана Тирновенко».

В патрульної поліції підтвердили, що автомашину в результаті визначили на штрафмайданчик.