В Одеській області завершили розслідування вбивства матроса ВМС Шейхова

В Одеській області співробітники Роздільнянської місцевої прокуратури спрямували до суду обвинувальний акт щодо Володимира Злого - підозрюваного у вбивстві матроса Військово-морських сил Збройних сил України Арслана Шейхова.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, обвинувальний акт спрямовано до суду сьогодні, 26 грудня.

Відзначається, що вказаний громадянин підозрюється у вбивстві через необережність матроса в селі Єгорівка в серпні цього року.

На сьогодні за клопотанням прокуратури Злий перебуває під вартою.

Він, зокрема, звинувачується в діяннях, які кваліфікуються за ч.1 ст.119 (убивство через необережність) Кримінального кодексу України.

У вересні 2017 роки після отримання та дослідження результатів судової експертизи правоохоронці повідомили чоловікові про підозру.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня прокурор Одеської області Олег Жученко поінформував, що загибель військовослужбовця ВМС Шейхова, виявленого мертвим в Одеській області 12 серпня, кваліфікована як убивство через необережність. Того ж дня фігуранта справи було заарештовано.

Коли Шейхова виявили мертвим, радник начальника Генерального штабу ЗСУ Олена Вербицька повідомила, що напередодні, 11 серпня, військовослужбовець, перебуваючи в законному звільненні, разом з родиною святкував вдома свій 33-й день народження.

«Близько 19.00 до нього заїхав на своєму автомобілі його знайомий громадянин Злий В. І. (1976 р.н.), через кілька хвилин вони поїхали в невідомому напрямку», - зазначила вона і додала, що більше Шейхова ніхто живим не бачив.

Тіло військовослужбовця знайшов біля воріт свого будинку місцевий лікар с. Єгорівка (Одеська обл., Роздільнянський район). При огляді тіла поліція виявила численні удари на тілі і голові, переломи носа і черепа. Спочатку тіло військовослужбовця було доставлено в морг міста Роздільна, де судово-медичний експерт констатував, що смерть Шейхова наступила через захлинання блювотною масою. Вербицька не виключала, що такий висновок експерта зумовлений, зокрема, тим, що знайомий військовослужбовця - колишній співробітник органів МВС.

У відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області заявили, що проведена в Одесі повторна експертиза засвідчила: загибель Шейхова настала від алкогольної інтоксикації, а не від травм, серед яких і переломи ребер.

Зазначалося, що в Одеському обласному бюро судово-медичних експертиз проведено повторну комісійну експертизу тіла загиблого військовослужбовця.

За висновком цих експертів, попередньо було встановлено, що виявлені на тілі загиблого садна і травми не є причиною його смерті.