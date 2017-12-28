В Києві стався жорстокий напад на магазин: грабіжник накинувся на продавця з ножем

В Києві стався жорстокий напад на продуктовий магазин. Чоловік близько 40-45 років, напав з ножем на жінку-продавчиню з ножем.

Як повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, чоловік наніс велику кількість ударів руками і ножем.

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"Жінка захищалась, але відсіч дати не змогла. Після нападу, чоловік забрав грошову виручку і втік. Жінку у терміновому порядку, з численними травмами госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Раніше у центрі Харкова іноземець напав на дівчину.