В Києві стався жорстокий напад на магазин: грабіжник накинувся на продавця з ножем
09:10, 28 грудня 2017Інциденти
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Жінку у терміновому порядку, з численними травмами госпіталізували до лікарні.
Зловмисника поки не затримали / фото УНІАН
В Києві стався жорстокий напад на продуктовий магазин. Чоловік близько 40-45 років, напав з ножем на жінку-продавчиню з ножем.
Як повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, чоловік наніс велику кількість ударів руками і ножем.
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"Жінка захищалась, але відсіч дати не змогла. Після нападу, чоловік забрав грошову виручку і втік. Жінку у терміновому порядку, з численними травмами госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.
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