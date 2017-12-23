У центрі Харкова іноземець напав на дівчину

У центрі Харкова 30-річний громадянин Азербайджану вихопив з рук дівчини мобільний телефон та погрожував ножем громадянам, які намагалися його затримати.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області.

За даними поліції, зловмисник побачив у 25-річної дівчини мобільний телефон, вартість якого становить близько 30 тисяч гривень. Чоловік став переслідувати потерпілу і, коли поблизу не було людей, вихопив телефон і почав тікати.

Двоє перехожих затримали зловмисника, але той витяг ножа і почав ним розмахувати. Перехожі викликали поліцію.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.