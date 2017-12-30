У Дніпрі п'яний чоловік увірвався до сусідів і взяв у заручниці жінку (відео)

У Дніпрі патрульні звільнили пенсіонерку, яку захопив нетверезий чоловік.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Він раптово увірвався в приватний будинок, розбив вікно і почав погрожувати двом жінкам. Господиня встигла втекти на вулицю, а от її гостя - ні.

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П'яний чоловік, що живе по сусідству, з заручницею замкнувся зсередини, схопив ніж і включив газову плиту. Конкретних вимог не висував, але періодично погрожував накласти на себе руки.

Переговори поліцейських з ним тривали більше години. Нарешті, вони побачили відкрите вікно з іншого боку будинку, залізли в хату й скрутили нападника.

Заручниця відбулася переляком.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові невідомий забарикадувався в будівлі відділення «Укрпошти», захопивши в заручники дев'ятеро дорослих і двох дітей. Станом на 18:10 поліцейським вдалося умовити зловмисника відпустити певну частину утримуваних людей - двох дітей і трьох жінок.