Суд оголосив вирок сину Шуфрича за ДТП (відео)

Нестора Шуфрича-молодшого, який збив у Києві людину, засудили до 1 року умовного покарання. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат потерпілого Олексія Мельниченка В'ячеслав Лисенко.

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"Вирок Шуфричу-молодшому: один рік умовно... Вердикт суду: визнати Шуфрича винним у скоєнні правопорушення, призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки і звільнити від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік", - повідомив він.

За його словами, сьогодні відбулося останнє засідання в судовому процесі над Нестором Шуфричем-молодшим.

Лисенко також зазначив, що за чотири місяці потерпілий пережив кілька операцій, у тому числі на головному мозку, пройшов реабілітаційний курс.

"Між сторонами було укладено мирову угоду, в результаті якої Олексію виплатили моральний і матеріальний збиток у розмірі 1 млн грн. Так збіглося, що саме сьогодні Олексій оформив договір купівлі будинку в Херсоні, звідки родом. Він за фахом - бариста, тому згодом планує відкрити невелике кафе. У січні 2018 року Олексію зроблять імплантацію титанової пластини в череп і тільки після відновлення від операції можна буде говорити про повернення до звичайного життя. Все лікування оплачує обвинувачений. Підсумок цієї трагедії – не одержання компенсації, а здоров'я, яке молодому хлопцеві ще потрібно буде повернути. Але з огляду на те, що Нестор Несторович повівся людяно, як представник потерпілого на суді я висловив волю Олексія: покарання має бути мінімальним у межах санкцій ст. 75 КК України", - розповів адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на вулиці Шота Руставелі в Києві Нестор Шуфрич-молодший, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода. Постраждалого з численними травмами госпіталізували.

29 серпня Шуфричу-молодшому оголосили підозру. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження) КК України.

30 серпня Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистої поруки, не задовольнивши клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Поручителем виступив батько Шуфрича - народний депутат.