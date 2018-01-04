Донька Ноздровської вказала на нових ймовірних підозрюваних у вбивстві мами

Колишнього чоловіка сестри загиблої під Києвом Ірини Ноздровської Максима Сапатинського та його оточення також варто перевірити на можливу причетність до вбивства юристки. Про це заявила донька загиблої Анастасія.

"Версія про Сапатинського мені теж здається підозрілою. Його інтереси в суді представляла Наталія Солоп. Мама розповідала, що спілкувалася з братом її чоловіка. Він повідомив, що Солоп викинула його брата з 8-го поверху, щоб отримати квартиру. Ця людина просто неадекватна. Вона також погрожувала мамі, у неї теж є такі друзі, що могли піти на це", - розповіла дівчина в ефірі ОбозTV.

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Ці підозри вона підкріпила конкретною кричущою історією довкола племінника, за якого "воювала" в судах Ірина.

"Був випадок, коли вона й друзі Сапатинських вдерлися до нас в будинок, коли у нас був Матвій. Він був на лікуванні, все було законно. Батько десять днів мовчання, не дзвонив, не писав, не цікавився дитиною, а потім увірвалися в будинок і при -10 градусах морозу забрали дитину в одній маєчці", - розповіла вона.

Зараз проти Сапатинського відкрито кримінальне провадження за невиконання рішення суду, яким його родичі загиблої дружини (сестри Ірини Ноздровської – Ред.) мали право бачитися з хлопчиком.

"11 січня має бути засідання суду, й мені здається, що вони теж можуть бути до цього причетні", - додала вона.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

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Пізніше активісти повідомили, що тіло Ноздровської знайшли в річці, навпроти будинку дядька Россошанського, який у 2015 році очолював Вишгородський районний суд.

За попередніми даними експертизи тіла правозахисниці Ірини Ноздровської, вона померла від множинних колото-різаних ран.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

Водночас у Вишгородському суді заявили, що суддя Сергій Купрієнко, який є дядьком Россошанського, з травня 2017 року звільнений Вищою радою правосуддя у зв’язку з поданням заяви про відставку.