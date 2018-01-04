У Чернігові виявили викрадені погруддя Коцюбинського та Пушкіна (фото)

Сьогодні вночі на основі здобутої оперативної інформації поліцейські Чернігова знайшли схованку з погруддями Михайла Коцюбинського та Олександра Пушкіна, яких було викрадено у грудні 2017 року. Наразі з бюстами працюють криміналісти, повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Такі злочини правоохоронці розцінюють як особисту образу. Саме тому значні сили були кинуті на їх пошуки", - говориться у повідомленні на сайті поліції. Тривають пошуки причетних до крадіжок осіб.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня невідомі викрали бронзове погруддя письменника Михайла Коцюбинського з його могили на Болдиній горі. 31 грудня було здійснено крадіжку погруддя Пушкіна, що було встановлено на території Національно архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній».

За фактом крадіжки погруддя Пушкіна слідчо-оперативні заходи проводилися у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка), що карається позбавленням волі на строк до трьох років.

У випадку з погруддям Михайла Коцюбинського кримінальне провадження було відкрито за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою) - карається обмеженням волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавленням волі від чотирьох до семи років.