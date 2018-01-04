"Масштабні гарячі ванни": у Києві поблизу "Каравану" вулицю заливає окропом (фото)

У столиці біля ТРЦ "Караван" прорвало трубу з гарячою водою. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

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"Акція від мерії: масштабні гарячі ванни в Києві біля "Каравану". Доступні гаряча сауна, душ, спа. Хто платить за перфоманс?" – йдеться у повідомленні.

На опублікованих спільнотою фото видно пару, яка стелиться вулицею. На місце інциденту вже виїхали ремонтники, рух обмежено.

Як повідомляв УНІАН, у кінці грудня 2017 року в Дніпровському районі Києва після сильного дощу затопило вулицю Фанерну. Внаслідок цього рух по ній було паралізовано.