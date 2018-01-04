"Масштабні гарячі ванни": у Києві поблизу "Каравану" вулицю заливає окропом (фото)
17:12, 04 січня 2018Інциденти
1971
Поблизу ТРЦ "Караван" обмежено рух через прорив труби із гарячою водою.
Інцидент стався біля "Каравану" / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
У столиці біля ТРЦ "Караван" прорвало трубу з гарячою водою. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
Читайте також"Всю вулицю заполонила пара": у центрі Києва прорвало трубу з окропом
"Акція від мерії: масштабні гарячі ванни в Києві біля "Каравану". Доступні гаряча сауна, душ, спа. Хто платить за перфоманс?" – йдеться у повідомленні.
На опублікованих спільнотою фото видно пару, яка стелиться вулицею. На місце інциденту вже виїхали ремонтники, рух обмежено.
Як повідомляв УНІАН, у кінці грудня 2017 року в Дніпровському районі Києва після сильного дощу затопило вулицю Фанерну. Внаслідок цього рух по ній було паралізовано.
фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter