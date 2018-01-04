У Києві автобус на пішохідному переході збив жінку (фото)

У четвер, 4 січня, у Києві на перетині Лісового проспекту і вулиці Мілютенка громадський автобус збив жінку.

Про це повідомили у співтоваристві у Facebook dtp.kiev.ua.

“Маршрутний автобус №63 наїхав на жінку-пішохода. Постраждала в свідомості госпіталізована в терміновому порядку”, – йдеться у повідомленні.

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Наразі на місці події очікують на патрульну поліцію і слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, наразі правоохоронці розслідують ДТП, що сталася напередодні у Святошинському районі Києва, за участі нетверезого водія.