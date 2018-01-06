На Житомирщині під час пожежі загинув 64-річний чоловік

На Житомирщині під час пожежі в оселі вогнеборці виявили тіло 64-річного чоловіка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Читайте такожУ Житомирській області внаслідок пожежі загинуло 2 дітей (фото)

5 січня о 22:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Дівочки Черняхівського району. Про це рятувальників сповістили сусіди, які побачили густий дим із оселі. Вони ж і попередили про те, що всередині може знаходитись людина.

На місці пригоди в помешканні спостерігалось сильне задимлення. Вогнеборці, провівши розвідку всередині житла, з’ясували, що загоряння сталось у одній із житлових кімнат, осередок пожежі знаходився на ліжку.

Вогнем також було охоплено частково стіну та підлогу. Безпосередньо на ліжку рятувальники виявили бездиханне тіло чоловіка. Як стало відомо згодом, це був 64-річний господар оселі.

Бійці ДСНС о 22:12 пожежу локалізували, а о 22:55 ліквідували. Внаслідок надзвичайної події вогонь устиг знищити 20 кв.м оздоблення стін та підлоги. Попередньо встановлено, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час паління.