Поліція затримала водія-втікача, який насмерть збив жінку на пішохідному переході в Конча-Заспі

Поліцейські затримали водія мікроавтобуса, який вранці у селищі Конча-Заспа поблизу Києва збив на пішохідному переході жінку і зник з місця аварії.

Як повідомляє у Facebook поліція Києва, дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні близько 7.00.

За викликом прибули екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група територіального управління поліції, слідчі та швидка допомога.

Читайте такожУкраїнська модель потрапила в ДТП у Лос-Анджелесі: стали відомі подробиці моторошної аварії (фото)

Медики, які прибули на місце ДТП, констатували смерть пішохода. Встановлено, що це жінка 1973 року народження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8-ми років.

Пізніше після ретельного обстеження місця ДТП, неподалік у лісосмузі правоохоронці знайшли мікроавтобус водія-порушника. А невдовзі поліцейські затримали й самого підозрюваного. Зі слів чоловіка, вранці він їхав на ринок та не помітив людину на проїжджій частині. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.