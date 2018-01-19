З'явилося відео, як у Запоріжжі троє патрульних били й катували водія

Відео: Vadim Demashin

Працівники Управління патрульної поліції у Запоріжжі, перебуваючи на чергуванні на стаціонарному посту "Запоріжжя-північ" зупинили транспортний засіб під керуванням потерпілого, перевищили службові повноваження працівників поліції. Про це повідомляла прес-служба прокуратури Запорізької області.

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Вони застосували щодо чоловіка фізичну силу, мордування, а також спеціальні засоби – гумовий кийок та кайданки, спричинивши останньому тілесні ушкодження, завдавши при цьому не менше 13 ударів по тілу та ногах. Відповідний відеозапис сьогодні з'явився на YouTube-каналі.

Як повідомляв УНІАН, потерпілий неправомірно утримувався на вулиці біля блокпосту понад шість годин у нічний час, йому насильно обмежували можливість пересуватись, підходити до власного автомобіля та заходити до приміщення блокпосту, щоб зігрітись. Також громадянину не надавали їжу та воду, забороняли спілкуватися з родичами та адвокатом.

Про підозру за ч. 2 ст. 127 (катування вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями) КК України повідомлено двом поліцейським, ще одному поліцейському інкримінується ч. 2 ст. 365 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.