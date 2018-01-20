У нічному клубі Дніпра відвідувач спровокував масову бійку (фото)
Хлопець у футболці Superman чіплявся до двох дівчат і просив віддати йому коктейль. Зав'язалася масова бійка, в результаті якої госпіталізовано двох осіб.
Вночі, 20 січня, у Дніпрі біля нічного клубу на вулиці Магдебурзького права молоді люди влаштували масову бійку.
Як передає "Інформатор", за словами відвідувачки клубу, в заклад зайшов хлопець у футболці Superman, почав приставати до неї та її подруги.
"Казав, що дасть стусана, просив віддати йому коктейль. Потім охорона вивела нас з клубу, хоча ми не порушували порядок. Біля входу почалася бійка, в яку вплуталися люди, що проходили поруч", - розповіла дівчина.
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Після приїзду поліції учасники конфлікту продовжували лаятися. Деякі з них були із закривавленими обличчями й руками.
В результаті бійки двоє постраждалих були госпіталізовані.
За словами командира батальйону патрульної поліції Дніпра Дениса Пєтухова, біля нічного клубу була масова бійка. Учасники події вказали на одного і того ж чоловіка, який спровокував конфлікт. Цього громадянина забрали у райвідділ.