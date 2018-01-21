У Києві службовий пес затримав злочинців, які пограбували таксиста (фото)

14:17, 21 січня 2018
Інциденти
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Інцидент стався у Дарницькому районі столиці.

фото kyiv.npu.gov.ua

Напередодні у столиці двоє зловмисників обікрали таксиста та втекли з усіма його грошима, однак затримати їх допоміг службовий пес, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як зазначається, потерпілий водій звернувся до правоохоронців та розповів, що під час роботи підібрав двох молодиків. Він підкинув їх за вказаною адресою, а коли висадив - побачив, що ті поцупили його виручку.

фото kyiv.npu.gov.ua

Правоохоронці прибули на місце злочину разом з кінологами. Службова вівчарка взяла слід і менше ніж за півгодини привела оперативників до помешкання зловмисників.

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Поліцейські затримали двох безробітних чоловіків - 32-річного місцевого жителя та 44-річного  громадянина іншої держави, які зізналися у скоєному.

За злочин чоловікам загрожує до трьох років позбавлення волі. 

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Теги: #поліція києва#пограбування у Києві#пограбування таксиста#службовий пес#кінологи Києва