У Києві службовий пес затримав злочинців, які пограбували таксиста (фото)

Напередодні у столиці двоє зловмисників обікрали таксиста та втекли з усіма його грошима, однак затримати їх допоміг службовий пес, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як зазначається, потерпілий водій звернувся до правоохоронців та розповів, що під час роботи підібрав двох молодиків. Він підкинув їх за вказаною адресою, а коли висадив - побачив, що ті поцупили його виручку.

Правоохоронці прибули на місце злочину разом з кінологами. Службова вівчарка взяла слід і менше ніж за півгодини привела оперативників до помешкання зловмисників.

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Поліцейські затримали двох безробітних чоловіків - 32-річного місцевого жителя та 44-річного громадянина іншої держави, які зізналися у скоєному.

За злочин чоловікам загрожує до трьох років позбавлення волі.