На одному з підприємств Херсонщини влаштували стрілянину – є постраждалі

Учасників конфлікту затримали, стан постраждалих оцінюється як задовільний.

На одному з підприємств Нової Каховки (Херсонська область) стався конфлікт зі стріляниною, у якому постраждали шестеро осіб.

Читайте такожУчасникам смертельної стрілянини у Києві повідомили про підозру Як повідомляє у Facebook ГУ нацполіції у Херсонській області, увечері 31 січня правоохоронці Новокаховського відділу поліції отримали повідомлення, що на територію одного з підприємств проникли близько 20 невідомих осіб та чутні звуки, схожі на постріли.

На місце події негайно виїхали керівництво відділу поліції та слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що між групою невідомих та охоронців підприємства стався конфлікт, в результаті якого до місцевої лікарні були доправлені 6 осіб. Стан постраждалих задовільний.

Наразі учасники конфлікту знаходяться в Новокаховському відділі поліції.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство» та ч.2 ст.345 ККУ «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Поліція встановлює усі обставини події.

Раніше повідомлялось, що у Шевченківському районі Києва (біля станції метро "Берестейська") застрелили чоловіка, ще один був поранений. Стрілянина почалась в ході конфлікту між співробітниками двох охоронних фірм.