На Житомирщині вогнеборці ліквідували пожежу у приватному домоволодінні (фото)

Загиблих і травмованих немає. Розташована поруч інша господарська будівля не постраждала.

На Житомирщині вогнеборці ліквідували пожежу у приватному домоволодінні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

4 лютого о 01:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння в селі Зарічани Житомирського району. Про це сповістили сусіди, які пізно вночі помітили вогонь, що охопив дах господарчої будівлі.

На місці події пожежні встановили, що горить дах споруди на площі біля 40 кв. м та існує загроза перекидання вогню на ще одну господарську будівлю. Спільними зусиллями двох відділень рятувальників пожежу було локалізовано о 02:02 та о 04:17 – ліквідовано.

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Вогонь знищив покрівлю господарської споруди та домашнє майно.

Загиблих і травмованих немає. Розташована поруч інша господарська будівля не постраждала.

До ліквідації пожежі залучалося 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежної техніки. Наразі остаточні обставини події встановлюються фахівцями.