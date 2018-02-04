На Житомирщині вогнеборці ліквідували пожежу у приватному домоволодінні (фото)

12:40, 04 лютого 2018
Інциденти
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На Житомирщині вогнеборці ліквідували пожежу у приватному домоволодінні / фото ДСНС України в Житомирській області

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

4 лютого о 01:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння в селі Зарічани Житомирського району. Про це сповістили сусіди, які пізно вночі помітили вогонь, що охопив дах господарчої будівлі.

Вогонь знищив покрівлю господарської споруди та домашнє майно / фото ДСНС України в Житомирській області

На місці події  пожежні встановили, що горить дах споруди на площі біля 40 кв. м та існує загроза перекидання вогню на ще одну господарську будівлю. Спільними зусиллями двох відділень рятувальників пожежу було локалізовано о 02:02 та о 04:17 – ліквідовано.

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Вогонь знищив покрівлю господарської споруди та домашнє майно.

Загиблих і травмованих немає. Розташована поруч інша господарська будівля не постраждала.

До ліквідації пожежі залучалося 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежної техніки. Наразі остаточні обставини події встановлюються фахівцями.

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Теги: #пожежа на Житомирщині#ДСНС у Житомирській області