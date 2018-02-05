Лікарі розповіли про стан постраждалих від вибуху газу на Одещині (відео)

Поки погорільців готують до операцій, волонтери приносять необхідні медикаменти та вже оголосили про збір коштів.

Чоловік, жінка та їхній племінник, які постраждали внаслідок вибуху газового балону на Одещині, нині у реанімації опікового відділення.

У них від 20 до 30 відсотків опіків тіла. Вони при свідомості. Отримують інтенсивне лікування. Усі вони мають опіки кінцівок, повідомляє ТСН.

Через те, що постраждалі намагалися власноруч загасити пожежу вони сильно обпекли кінцівки та надихалися чадного газу, обпечені також органи дихання. Лікарі прогнозують, що потерпілим пацієнтам доведеться місяць перебувати у них на лікуванні, а потім на них чекає тривала реабілітація.

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Постраждалих готують до операцій. Збирати гроші на лікування постраждалих допомогають волонтери. Лише за день на лікування пішло 11 тисяч гривень.

"Найтяжчий з пацієнтів - молодий хлопець. У нього обпечена чверть поверхні тіла. Лікарі кажуть, усі троє потерпілих у стабільно тяжкому стані. Жодних прогнозів медики поки не дають, мовляв, найкритичнішими є перші три дні", - йдеться у сюжеті.

Як повідомляв УІНАН, увечері 3 лютого стався вибух з подальшим загорянням у житловому будинку в селі Нова Дофиновка Лиманського району Одеської області на вулиці Шкільній. Вогнем був охоплени весь дах одноповерхового житлового будинку.