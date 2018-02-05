У центрі Одеси нацгвардійці по гарячих слідах затримали грабіжників

У ресторані на Дерибасівській невідомі, погрожуючи ножем, пограбували клієнта закладу.

Під час несення служби по охороні громадського порядку в Приморському районі Одеси нацгвардійці затримали грабіжників і передали їх поліції.

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Як повідомили у прес-службі Південного територіального управління Національної гвардії, військовослужбовці військової частини 3012 пішого патруля отримали повідомлення про те, що в ресторані на Дерибасівській невідомі, погрожуючи ножем, пограбували клієнта закладу.

Порушникам не вдалося далеко втекти - нацгвардійці за прикметами оперативно затримали зловмисників. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції, якій передали затриманих.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Києві іноземці вбили військового в ресторані.