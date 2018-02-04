У Запоріжжі затримано зловмисника, який зарізав військового в Києві
У Запоріжжі затримано зловмисника, громадянина Азербайджану, який вбив військовослужбовця у Києві.
Як сьогодні повідомляє прокуратура Києва у Facebook, злочин стався в ніч на 1 лютого поточного року у приміщенні одного з ресторанів на території Дніпровського району столиці.
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"Під час конфлікту, який виник між двома групами відпочиваючих, один з чоловіків вихопив ніж та наніс 21-річному військовослужбовцю, який перебував там у поза службовий час, смертельне поранення в шию. Вчинивши вбивство, зловмисник втік з місця події", - йдеться в повідомленні.
За результатами оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 31-річний громадянин Азербайджану.
3 лютого він був затриманий у Запоріжжі.
Як повідомляв УНІАН, 1 лютого у Києві в Дніпровському районі на вулиці Сергієнка від ножового поранення в шию помер 22-річний чоловік. За попередньою інформацією, в одному з ресторанів розгорівся конфлікт між групою осіб з шести осіб неслов'янської зовнішності й 22-річним чоловіком.
Суперечка перейшла у бійку, під час якої 22-річний чоловік отримав ножове поранення в шию і помер на місці. Як вдалося дізнатися журналістам, загиблим чоловіком 1996 р.н. виявився військовослужбовець Збройних сил України, який служив за контрактом.