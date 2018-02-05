Убивство військового у ресторані Києва: заарештовано підозрюваного

17:55, 05 лютого 2018
Інциденти
914 0
Конфлікт у ресторані закінчився вбивством військового / фото Еспресо

Прокуратура оголосила підозру 31-річному громадянину Азербайджану, який вуніч на 1 лютого вбив українського військового в одному із столичних ресторанів.

5 лютого Дніпровський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, пише на своїй сторінці у Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

Читайте такожКривава різанина у Києві: з'явилися подробиці вбивства військового (фото)

Правоохоронцям вдалося швидко встановити та затримати зловмисника. Прокуратура оголосила йому підозру за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Як повідомлялося, під час конфлікту, який виник у ресторані між двома групами відпочивальників, один з чоловіків вихопив ніж та завдав 21-річному військовослужбовцю, який перебував там у позаслужбовий час, смертельного поранення в шию. Вчинивши вбивство, зловмисник втік з місця події.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #вбивство військового#військового вбили у ресторані