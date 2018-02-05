Убивство військового у ресторані Києва: заарештовано підозрюваного

Суд обрав підозрюваному у вбивстві військового у ресторані запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокуратура оголосила підозру 31-річному громадянину Азербайджану, який вуніч на 1 лютого вбив українського військового в одному із столичних ресторанів.

5 лютого Дніпровський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, пише на своїй сторінці у Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

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Правоохоронцям вдалося швидко встановити та затримати зловмисника. Прокуратура оголосила йому підозру за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Як повідомлялося, під час конфлікту, який виник у ресторані між двома групами відпочивальників, один з чоловіків вихопив ніж та завдав 21-річному військовослужбовцю, який перебував там у позаслужбовий час, смертельного поранення в шию. Вчинивши вбивство, зловмисник втік з місця події.