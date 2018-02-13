У Львові чоловіка госпіталізували через бурульку

09:09, 13 лютого 2018
Інциденти
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УНИАН

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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Зазначається, що внаслідок цього він отримав травми та був госпіталізований в комунальну 8-му міську клінічну лікарню.

Раніше у Львові бурулька травмувала 71-річну жінку.

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