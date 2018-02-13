У Китаї на трасі перекинулася вантажівка з газом: кілька автомобілів охопило величезне полум’я (відео)

13:21, 13 лютого 2018
Інциденти
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Пальне вилилося з машини, внаслідок чого спалахнув легковик, який зупинився поряд. Потім вогонь перекинувся на інші автомобілі та дерева на узбіччі, перетворившись на жахливу палаючу стіну.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, внаслідок інциденту постраждало двоє людей. Вони отримали опіки різного ступеню важкості. Наразі постраждалі доставлені в лікарню. Також у результаті інциденту згоріли три автомобілі. Автотрасу тимчасово перекрили.

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Теги: #Китай#пожежа#вантажівка#скраплений газ#пожежа автомобілі