У Китаї на трасі перекинулася вантажівка з газом: кілька автомобілів охопило величезне полум’я (відео)
13:21, 13 лютого 2018Інциденти
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Двоє людей отримали опіки різного ступеню важкості.
У Китаї на трасі перекинулася вантажівка з газом: кілька автомобілів охопило величезне полум’я
У провінції Хебей на півночі Китаю на швидкісному шосе Пекін-Харбін перекинулася вантажівка, яка перевозила зріджений природний газ.
Пальне вилилося з машини, внаслідок чого спалахнув легковик, який зупинився поряд. Потім вогонь перекинувся на інші автомобілі та дерева на узбіччі, перетворившись на жахливу палаючу стіну.
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Як повідомляють місцеві ЗМІ, внаслідок інциденту постраждало двоє людей. Вони отримали опіки різного ступеню важкості. Наразі постраждалі доставлені в лікарню. Також у результаті інциденту згоріли три автомобілі. Автотрасу тимчасово перекрили.
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