Американця, який застряг на бездоріжжі, врятували працівники ДСНС у Дніпропетровській області.
Громадянин США прилетів до Києва, взяв авто в оренду й поїхав до знайомих у Дніпро, йдеться в сюжеті ТСН.Читайте такожВодії загинули на місці: на Полтавщині сталася моторошна ДТП з фурами (фото)
Але навігатор завів жителя Флориди на абсолютно нерозчищені дороги. Поблизу села Новокалинівка авто просто застрягло в суміші снігу, льоду та бруду.
Це безлюдна місцевість, тому ошелешений громадянин США викликав українську службу порятунку. Рятувальники Криничанського району за допомогою троса і лопат витягли авто з пастки, але легковик проїхав десять метрів і знову застряг. Довелося знову задіяти буксир. Іноземець таки дістався до пункту призначення.
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