Вчора, 29 березня, біля Запоріжжя зійшов з рейок пасажирський потяг Інтерсіті.

Фахівці продовжують ліквідувати наслідки аварії швидкісного пасажирського поїзда "Інтерсіті" сполученням Київ-Запоріжжя, який вчора зійшов з рейок.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, рух на заблокованій ділянці залізниці відновили. Аварія призвела вчора до затримки 7 поїздів.

Пасажирів аварійного "Інтерсіті" довелося з місця аварії вивозити резервним поїздом, тому що під'їхати на місце аварії на автомобілях або на автобусах було неможливо. Не змогла до місця НП під'їхати і "швидка", яку викликали ля одного з пасажирів.

Зараз поїзд, що зазнав аварії, як і раніше знаходиться на місці, повідомляє Страна. При цьому поїзди на Запоріжжя йдуть повільно і спізнюються, бо доводиться пропускати зустрічні поїзди.

Аварія поїзда під Запоріжжям: що відомо

Вчора, 29 березня, прес-служба "Укрзалізниці" повідомила, що за 50 кілометрів від Запоріжжя зійшли з рейок 6 з 9 вагонів швидкісного поїзда №732 «Інтерсіті» Київ - Запоріжжя у вагонах поїзда знаходилися 88 пасажирів.

Постраждалих в результаті аварії немає. "Укрзалізниця" створила комісію, яка розслідує причини події.

Згідно з попередньою інформацією, аварія поїзда сталася через пошкодження рейок, машиністу довелося застосувати екстрене гальмування.

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Автор: Катерина Лиманська