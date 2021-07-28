Національна поліція почала кримінальне провадження після смертельної авіакатастрофи в Івано-Франківській області.
Про це повідомили у прес-службі обласного управління Нацполіції.
Падіння легкомоторного літака WT-10 Advantic в Коломийському районі попередньо кваліфікували як порушення правил повітряних польотів. Зараз слідчі намагаються встановити причини пригоди.
"На місці інциденту продовжують працювати слідчо-оперативна група обласної поліції, експерти-криміналісти та представники екстрених служб", — каже начальник поліції Прикарпаття Сергій Безпалько.
Він підтвердив, що в будинку в селі Шепарівці, на який впав літак, були жінка та двоє дітей. Але, почувши шум, вони встигли вибігти на вулицю і тому врятувалися.
За попередньою інформацією за штурвалом літака був місцевий житель, а на борту — троє пасажирів-іноземців. Всі вони загинули на місці.
У єврейській громаді України розповіли, що загиблими іноземцями виявилися громадяни США єврейського походження.
А загиблим пілотом виявився професійний льотчик та голова Прикарпатської дитячо-юнацької спортивної асоціації малої авіації Ігор Табанюк.
Очевидці стверджують, що перед катастрофою пілот виконував у повітрі складні фігури вищого пілотажу. Після падіння будинок загорівся і практично повністю вигорів.