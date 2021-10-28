Сьогодні суд обрав підлітку запобіжний захід.

Адвокат винуватця смертельної ДТП у Харкові Інна Данилова заперечила інформацію, що батьки хлопця нібито заможні та мають зв’язки серед чиновників.

Про це вона заявила 28 жовтня перед початком судового засідання, цитує Суспільне.

"Він не олігарх, а звичайний м'ясник на ринку. Мати перебуває у Німеччині, приїде наступного тижня", – розповіла Данилова.

Вона додала, що автомобіль Infiniti, на якому 16-річний Микола скоїв аварію, насправді купувався для його матері, і всі документи на авто наразі перебувають у жінки.

Читайте такожСпливло відео з "мажором" з ДТП у Харкові: пив горілку і подарував другу пістолет"Ключі та техпаспорт на авто знаходяться із матір'ю у Німеччині. Авто купила вона для себе тиждень тому, це б/у-авто, вона залишила його на СТО, щоб його підремонтували. Як авто потрапило до Миколи, я з'ясовую", — сказала захисниця.

Смертельна ДТП у Харкові

Ввечері 26 жовтня у Харкові 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся із Chevrolet Aveo. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків 19 років та 16-річна дівчина з тяжкими травмами доставлені до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водія Infiniti затримали.

За даними поліції, він перебував на умовному терміні покарання за завдання умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України), а у вересні цього року на нього було складено протоколи про адміністративні правопорушення (водіння автомобілем без посвідчення водія та перевищення допустимої швидкості).

27 жовтня юнаку повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). У разі доведення вини йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Автор: Яна Ставська