Аварія під Києвом забрала життя молодого чоловіка, повідомили у поліції.

У селі Святопетрівське (знаходиться під Києвом) чоловік на авто "Skoda Fabia" врізався у з наземний резервуар газової автозаправної станції, загинув пасажир машини.

Смертельна ДТП під Києвом трапилася увечері 1 жовтня, а 2 числа про неї у Facebook повідомила Поліція регіону.

Правоохоронці поділилися, що за кермом іномарки знаходився 25-річний водій. За попередніми відомостями, він не був тверезим.

Жертвою аварії став 28-річний чоловік, який жив у селі Софіївська Борщагівка.

У мережі з'явилося відео, на якому є момент ДТП. На ньому видно, що автівка "влетіла" в АЗС.

Після ДТП розпочато провадження за ч. 3. ст. 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до загибелі потерпілого).

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що у Києві на АЗС пасажир таксі побив перехожого, який чіплявся до оператора заправки. Побитий чоловік помер. Загиблому було 45 років.

Журналісти дізналися, що пасажир таксі – 26-річний киянин. Чоловік намагався допомогти побитому. Киянин затриманий, суд вже вирішив відправити його під нічний домашній арешт.

Автор: Екатерина Присяжнюк