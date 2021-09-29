Наполегливі покупці так хотіли першими зайти в магазин, що ледь не почали битися.

В Дніпрі люди влаштували сильну тисняву біля входу в секонд-хенд. Покупці в буквальному сенсі штурмували магазин, не звертаючи уваги на той факт, що своїми діями вони могли завдати травми і серйозні каліцтва будь-якому з учасників тисняви.

Як повідомляє видання "РБК Україна", автор відео назвав ситуацію "битвою за труси".

Так, 29 вересня жителі Дніпра зібралися біля входу в місцевий магазин одягу та інших товарів. Люди настільки хотіли потрапити в секонд-хенд першими, що влаштували тисняву. Покупці штурмували вхід, охоронцям залишалося лише утримувати огорожу і намагатися хоч трохи зупинити штурханину.

Користувачі мережі з сумом відреагували на відео, яке було опубліковане в одній з Facebook-спільнот Дніпра. За словами коментаторів, люди готові "виривати один одному горлянки" через дешевий одяг.

Читайте такожУ Дніпрі патрульні гналися за втікачем і збили жінкуСеред натовпу були як молоді люди, які можуть займатися купівлею речей з метою їх подальшого перепродажу, так і літні жителі Дніпра, які хотіли знайти дешевий одяг. На думку коментаторів, українці штурмували секонд-хенд не заради забави, а через проблеми з грошима і банального бажання хоч трохи заощадити.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Дніпровщині чоловік жорстоко розправився з коханою. Він вдарив її ножем і уклав спати.

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Автор: Поліна Кузенко