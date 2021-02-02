На лінію 102 звернувся очевидець події, який розповів, що на мосту Метро компанія чоловіків з одного автомобіля б'є водія іншого.

На мосту Метро у Києві конфлікт між водіями переріс у бійку.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва на своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що на лінію 102 звернувся очевидець події, який розповів, що на мосту Метро компанія чоловіків з одного автомобіля б'є водія іншого. На відпрацювання виклику направилися патрульні як з лівого, так і з правого берега.

Читайте також"Пив горілку, ром, коньяк, коктейлі": водій здивував столичних копів відвертістю (фото)

«Перші опитали потерпілого водія Renault, який пояснив, що на дорозі, під час руху виник конфлікт з іншим водієм. Його автомобіль заблокували, а після, з іншого автомобіля до Renault підійшов незнайомець, відкрив водійські двері та завдав йому декілька ударів. Під час події у салоні крім нього перебували дружина, сестра та немовля. Врешті пасажири та водії обох автівок були залучені у конфлікт», - розповіли у поліції.

Після бійки незнайомці поїхали з місця, а чоловіку знадобилася допомога лікарів.

Згодом на мосту Метро інспектори помітили двох осіб, що підпадали під опис та затримали їх. Громадяни не заперечували участі у конфлікті.

Патрульні передали затриманих слідчо-оперативній групі Дніпровського управління поліції для надання правової кваліфікації діям громадян.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко