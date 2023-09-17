Це другий такий інцидент за останні тижні.

Чергова аварія за участі військових сталася в Румунії. Солдати Північноатлантичного альянсу (НАТО), повертаючись з навчань, потрапили в ДТП в повіті Ковасна в центральній частині країни.

Як повідомляє румунський телеканал Digi24 та видання Libertatea, бронемашина військових з’їхала з дороги, знесла огорожу та опинилася у дворі будинку місцевих мешканців. Наслідки зіткнення показали на відео.

За інформацією ЗМІ, бронетранспортер з’їхав на узбіччя після того, як спробував уникнути зіткнення з автомобілем, який обганяв його на протилежному боці дороги.

Рух на ділянці дороги, де сталася дорожньо-транспорта пригода, був заблокований на кілька десятків хвилин. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Обставини аварії вивчають військові.

Аварії з технікою НАТО - що повідомлялося

В серпні 2023 року подібний інцидент вже фіксували в Румунії. Тоді інший військовий автомобіль Північноатлантичного альянсу (НАТО) перекинувся у придорожній кювет.

Тоді військова машина НАТО потрапила в аварію у повіті Бакеу. Автомобіль у складі колони повертався з навчань DEPLOYEX, які проводилися на полігоні Бабадаг за участі французьких та люксембурзьких солдатів. Внаслідок серпневого інциденту ніхто не постраждав.

Вас також можуть зацікавити новини: