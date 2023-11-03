Зрадник Скоробогатько входить до близького оточення гауляйтера Балицького.

Повідомлено про підозру власнику будівельного холдингу Ігорю Скоробогатьку у тимчасово окупованому Мелітополі.

Про це повідомила Служба безпеки України. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він підтримав російських загарбників та запропонував їм свою "допомогу" у війні проти України, будував для окупантів "зуби дракона" на південному фронті.

Зрадник в жовтні 2022 року отримав від окупантів масштабний "підряд" на виготовлення понад тисячі протитанкових загороджень, відомих як "зуби дракона". В СБУ зазначають, що такі пірамідальні бетонні перешкоди загарбники встановлюють уздовж власних ліній оборони, щоб стримати контрнаступ ЗСУ на південному фронті.

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Також за даними слідства, Скоробогатько входить до близького оточення гауляйтера Балицького, який сприяв його призначенню на "посаду" очільника захопленого "Мелітопольського асфальтобетонного заводу". На потужностях свого заводу влітку 2022 року він почав реконструкцію траси Мелітополь - Бердянськ. В спецслужбі нагадують, що це автосполучення окупанти використовують для перекидання особового складу та військової техніки по території регіону, а також до Криму та у зворотному напрямку.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

При цьому зазначають, що Скоробогатько зараз переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині на півдні України, однак, СБУ знає про його місця перебування та "здійснює комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави".

СБУ викриває зрадників

Раніше СБУ затримала працівника Запорізької ОВА, який, перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу кібербезпеки, намагався приховано отримати секретну інформацію про дислокацію ЗСУ та оборонні закупівлі на території регіону.

При цьому, щоб отримати таємні відомості, російський "кріт" намагався використати свій доступ до серверів держустанови. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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