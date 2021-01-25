Зловмисниця перебувала на посаді головного бухгалтера столичного вишу з 2016 по 2020 роки.

Головному бухгалтеру столичного вищого навчального закладу за привласнення майже 3 млн грн загрожує до 8 років ув’язнення.

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Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, поліцейські виявили велику недостачу грошових коштів в одному із вишів.

Була призначена аудиторська перевірка, яка підтвердила факт незаконного заволодіння коштами.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисниця перебувала на посаді головного бухгалтера столичного вишу з 2016 по 2020 роки та незаконно заволоділа майже 3 млн грн.

Як повідомив заступник начальника відділення Шевченківського управління поліції Вадим Коломієць, жінка діяла за такою схемою: слухачі приносили бухгалтеру кошти за навчання, після чого вона повинна була внести їх у касу. Проте зловмисниця частину грошей не вносила та привласнювала їх.

Зазначається, що слідчі опитали співробітників закладу, відділу обліку банківських операцій та студентів, провели ряд експертиз.

Слідчі Шевченківського управління поліції завершили досудове розслідування за ч. 2,3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Правоохоронці повідомили жінці про підозру у скоєнні двох кримінальних правопорушень.

Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження вже скерували до суду. Фігурантці загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Автор: Дмитро Захаров