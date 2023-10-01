Рідні захисника були шоковані тим, що пам'ятний банер зробили із грубою помилкою.

Тернопільська влада оскандалилася світлиною живого чоловіка на алеї з банерами загиблих захисників.

Як повідомляє видання "20 хвилин", до Дня захисників і захисниць у центрі Тернополя встановили банери з іменами та фото загиблих учасників російсько-української війни. Родина загиблого старшого навідника протитанкових ракетних комплексів Олександра Місюри також прийшла, але над іменем воїна побачила світлину іншого чоловіка.

"Дуже дивно знайти твоє прізвище, дату народження та смерті, але чомусь не твоє фото", – написала у соціальних мережах дружина загиблого Олександра Місюри Інна.

Відео дня

Родичка загиблого Анастасія Місюра розповіла, інформацію про те, що Сашко буде на банері до Дня захисників та захисниць їм ніхто не повідомляв. Рідні випадково дізналися про відкриття банерної алеї.

На банері надрукували: Місюра Олександр Юрійович. 25.06.1998 рік народження. Старший навідник протитанкових ракетних комплексів. Загинув 12.08.2023 року в Донецькій області. Втім, на світлині був інший чоловік.

З'ясувалося, що замість загиблого захисника управління міськради надрукувало фото підприємця, повного тезки воїна Олександра Місюри.

"Я не з Тернопільщини, а з Волині. На банері моє фото, і це жахливо. Не знаю навіть, як мені реагувати", - прокоментував підприємець.

Виходить, що Тернопільська міська рада "поховала" не ту людину. Головна спеціалістка сектору розвитку культури та духовної спадщини управління культури і мистецтв Наталія Бабій вибачилася за помилку та запевнила, що першого жовтня на кубі буде новий банер.

"Мені справді прикро, що так вийшло. Розумієте, банер з цією світлиною був надрукований ще до Дня Державного Прапора України, і до нас ніхто не звертався з претензіями, що є неточності. Я пам’ятаю, що інформацію про цього хлопця подали без особистої фотографії. Але коли я брала цю світлину з інтернету, то перевіряла. Я розумію, що виправдання тут недоречні. Я розумію, що це біль рідних. Але ми вже зняли банер і вносимо зміни", - повідомила вона.

Пізно ввечері 30 вересня речниця Тернопільської міської ради Мар’яна Зварич повідомила журналістам, що світлину замінили.

День захисників та захисниць України

В Україні у свято Покрови відзначають День захисників і захисниць України та просять для них заступництва Богородиці. Вважається, що Покров Пресвятої Богородиці - це день, коли всі молитви будуть почуті.

Президент України Володимир Зеленський в День захисника України 2023 та захисниці наголошує, що важкі часи зробили українців сильними, а сильні наближають переможні часи.

Вас також можуть зацікавити новини: