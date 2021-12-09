Автобус з пасажирами розвертало прямо поперек дороги, вони дуже боялися за своє життя.

На Буковині дороги вкрило льодом. Людям доводиться їздити не по асфальту, а по крижаній тропі, на якій дуже небезпечно. Так, мешканка Чернівецької області розповіла, як пасажири автобусу читали "Отче наш", бо транспортний засіб розвертало поперек дороги.

Про це журналістка Ганна Вакарчук написала на своїй сторінці у Facebook.

Мешканка Буковини поскаржилася на негоду, через яку дороги у Чернівецькій області вкрило льодом. Вона показала, як виглядає небезпечний шлях, який довелося долати автобусу.

"У різні "перепльоти" в своєму житті потрапляла, але щоб автобус розвертало поперек дороги, а пасажири дружно читали "Отче наш" - таке вперше... Дякувати Богові та нашому водієві, все обійшлось. Але ще не вечір, а на наш напрямок на сьогодні виділили тільки одну машину з піском", - розповіла жінка.

Згодом вона розмістила відео, на якому усі "жахи" дороги можна побачити наочно. Водіям доводиться їхати по льоду, який іноді переривається величезними ямами.

Читайте такожДТП з 13 жертвами під Черніговом: водія вантажівки заарештували, він не визнає винуУ коментарях користувачі зазначили, що від побаченого їм стає сумно. Пасажири автобусу ледь не посивіли від страху та читали молитви, на щастя ДТП вдалося уникнути.

Як вже повідомляв УНІАН, українців попереджають про небезпеку на дорогах, адже синоптики прогнозують туман і ожеледицю.

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Автор: Поліна Кузенко