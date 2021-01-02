Порушника затримали в рамках спецоперації «Грім».

Мешканець Дніпра після святкування Нового року влаштував стрілянину з пневматичної зброї.

Про це пише 2 січня Дніпро оперативний з посиланнями на власні джерела.

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Чоловік стріляв по перехожих і влучив у пах сусіду. Люди боялися вийти на вулицю й викликали поліцію.

По прибуттю правоохоронців хуліган зачинився у помешканні і погрожував, що знову відкриє вогонь, якщо хто-небудь зайде у будинок.

Порушника затримали в рамках спецоперації «Грім». На місці інциденту знайшли гільзи, патрони та газовий балончик. Для постраждалого сусіда викликали «швидку».

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Автор: УНІАН