Мешканець Дніпра після святкування Нового року влаштував стрілянину з пневматичної зброї.
Про це пише 2 січня Дніпро оперативний з посиланнями на власні джерела.
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Чоловік стріляв по перехожих і влучив у пах сусіду. Люди боялися вийти на вулицю й викликали поліцію.
По прибуттю правоохоронців хуліган зачинився у помешканні і погрожував, що знову відкриє вогонь, якщо хто-небудь зайде у будинок.
Порушника затримали в рамках спецоперації «Грім». На місці інциденту знайшли гільзи, патрони та газовий балончик. Для постраждалого сусіда викликали «швидку».
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