За даними коментатора УНІАН, після закінчення навчального закладу чоловік став членом ісламського етнічного співтовариства і прийняв з братом мусульманство.

Чоловіком, що влаштував стрілянину з автомата в передмісті Одеси в рамках "чеченського весілля", виявився українець, який прийняв іслам.

Про це повідомив коментатор УНІАН під постом в Telegram-каналі.

За його даними, чоловік живе в місті Южному, навчався в школі №1. Його батьки є православними українцями. У школі він також був православним. Але після закінчення навчального закладу став членом ісламського етнічного співтовариства в Одесі, прийняв з братом мусульманство і поміняв ім'я на мусульманське.

Варто зауважити, що у відео, яке облетіло мережу, де він відкриває хаотичну пальбу з автомата посеред дороги, його називають мусульманським ім'ям. Хоча на іншому записі, де винуватець події кається у скоєному, він називає себе Кирилом Ігоровичем Крамаренком.

Стрілянина в Одесі сьогодні - що сталося

У селі Фонтанка під Одесою чоловік відкрив посеред вулиці вогонь з автомата. Поруч схвально сигналили автомобілі, деякі влаштували на завантаженій дорозі дрифт.

Пізніше спецпризначенці зі стріляниною затримали учасників свята.

Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, в ресторан "Море", де представники чеченської діаспори відзначали зі стріляниною весілля, увірвалися озброєні правоохоронці і затримали кількох чоловіків. Їх "поклали обличчям вниз на асфальт" і наділи на них наручники.

Як повідомив начальник регіонального главку Нацполіції Олег Бех, особа чоловіка, який влаштував стрілянину, встановлена.

Чоловік, який назвав себе Крамаренком Кирилом Ігоровичем, розкаявся у скоєному.

Відео "весілля" тим часом розійшлося по соцмережах і одеським Telegram-каналам. В описі до відео стверджується, що стрілянину влаштували чеченці.

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Автор: Денис Прядко