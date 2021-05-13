Минулого року у Харківській області під Чугуєвом під час тренувальних польотів зазнав катастрофи військовий літак Ан-26, на борту якого перебували 27 осіб - військові льотчики й курсанти університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Вижив тільки один курсант.

Службова халатність, прагнення зекономити пальне і заощадити час стали причинами падіння учбового літака у вересні минулого року на Харківщині, внаслідок чого загинули 26 військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник слідчого відділу ДБР Вадим Приймачук, звітуючи про результати розслідування катастрофи Ан-26 з військовими льотчиками та курсантами університету Повітряних сил ім. Кожедуба на борту.

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За його словами, виконання учбових польотів на літаку Ан-26 дозволялися лише за умови, що на борту будуть або курсанти-штурмани, або курсанти-льотчики. Водночас у військовому навчальному закладі практикували суміщення обох навчальних планів і брали на борт одночасно курсантів-штурманів і курсантів-льотчиків, що заборонено правилами безпеки польотів.

За словами Приймачука, інше встановлено слідством порушення полягає в тому, що зліт АН-26 дозволявся з перевищенням допустимої злітної маси. Так, 25 вересня замість 10 курсантів у літаку перебували 20 курсантів.

Також, як повідомив Приймачук, слідчі встановили, що командир повітряного судна не мав допуску до нічних польотів, оскільки довгий час, більш як 11 місяців, не відновлював свої навички польотів уночі. Це врешті-решт призвело до того, що він не впорався з пілотуванням літака у нештатній ситуації, коли один з двигунів втратив тягу, та не зміг посадити літак на злітну смугу.

Крім того, Приймачук зазначив, що 25 вересня у виші, як і раніше, практикували навчальні польоти курсантів так званим “конвеєрним методом”, тобто коли літак здійснює навчальний політ, а потім починає здійснювати приземлення і, перебуваючи на злітній смузі, знову переходить у режим злету, не зупиняючись для технічного огляду й заміни одних курсантів на інших.

“По суті, основною причиною трагедії став незаконний дозвіл керівником польотів на аеродромі у Чугуєві на зльоти вказаного літака «конвеєрним способом». Такі дозволи він видавав на останні чотири польоти перед трагедією, що призвело до того, що на останньому злеті було виявлено поломку систем одного з двох двигунів, але саме через «конвеєрний» тип польотів екіпаж не зміг своєчасно виявити цю поломку і зупинити літак, оскільки в цей момент він знаходився на злітній смузі в режимі злету на швидкості, яка вже не дозволяла зупинити повітряне судно”, - сказав Приймачук.

Він також додав, що даний тип літака є турбогвинтовим, і заводом-виробником взагалі не передбачено «конвеєрний» метод польотів для даного типу повітряних суден. Тоді як за регламентом після кожного навчального польоту літак мав повністю зупинятися, й технічні працівники повинні були оглядати його та двигуни, що могло б запобігти нештатній ситуації в повітрі.

Приймачук уточнив, що «конвеєрний» тип навчальних польотів під час підготовки льотчиків і штурманів практикувався з метою заощадити пальне та час.

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Крім того, як встановили слідчі, керівник польотів на землі не надав допомоги командиру екіпажу, після того як останній доповів про проблеми в одному з двигунів.

За словами Приймачука, єдине, що з землі повідомили екіпажу, - щоб вони заходили на посадку. Однак командир літака, не маючи достатньої практики нічних польотів, і в умовах нештатної ситуації не зміг вирівняти літак, який почав завалюватися через втрату тяги одного з двигунів та не зміг скерувати його на злітно-посадову смугу. В результаті цього відбулося звалювання повітряного судна і його падіння за межами злітної смуги.

В цілому, як зазначив керівник слідчого відділу ДБР, до катастрофи призвела низка чинників, які пов’язані з грубим порушенням правил навчальних польотів та експлуатації літака Ан-26.

Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом: що відомо

25 вересня 2020 року у Харківській області під Чугуєвом під час тренувальних польотів зазнав катастрофи військовий літак Ан-26, на борту якого перебували 27 осіб - військові льотчики й курсанти університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Вижив тільки один курсант.

28 жовтня урядова комісія назвала причини катастрофи літака Ан-26, головні з них - це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського університету, системні порушення правил виконання польотів.

Про підозри у справі про катастрофу літака Ан-26 повідомлено командувачу Повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову, керівнику польотами і командиру військової частини А-4104.

Командувачу Повітряних сил повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби), іншим двом – за ст. 416 (порушення правил польотів або підготовки до них) Кримінального кодексу.

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Автор: Дмитро Хилюк