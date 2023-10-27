Йде розслідування справи про можливе привласнення коштів, що виділялися на ремонт після російських обстрілів.

Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки в адміністративних будівлях столичних теплоелектроцентралей за фактом розкрадання грошей під час ремонту енергетичного обладнання, зруйнованого обстрілами.

Як повідомляють в ДБР, обшуки відбуваються в межах розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовими повноваженнями працівниками комунальних підприємств під час ремонту обладнання ТЕЦ.

"Зокрема, перевіряється інформація про виведення виділених на ремонт грошей на рахунки підприємства з ознаками фіктивності для подальшого переведення у готівку та привласнення", - йдеться повідомленні.

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Також в ДБР зазначають, що перевіряється також інформація, що самі роботи, відповідно до укладених у 2022 році договорів, фактично не виконувались. Метою обшуку на ТЕЦ є вилучення документації про допуск на об’єкти працівників та техніки підрядника у 2022-2023 роках, а також бухгалтерська документація з результатами виконання робіт.

В ДБР також відповіли на закиди Київської міської адміністрації щодо обшуків на столичних ТЕЦ, що є об’єктами критичної інфраструктури та знаходяться в управлінні "Київтеплоенерго".

"Слідчі намагаються зайти на режимні енергетичні об’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану. Також працівники бюро здійснюють відеозйомку на енергетичних об’єктах, грубо порушуючи безпекові норми", - зазначали в КМДА. На це в ДБР парирують, що під час слідчих дій відеозапис зовнішнього вигляду об’єктів критичної інфраструктури не здійснюється, сторонні особи у проведенні обшуків участі не беруть.

В повідомленні ДБР зазначається, що одночасно слідчі дії проводяться у підрядній організації, яка була виконавцем робіт. Досудове розслідування здійснюється за статтями зловживання владою та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. ст. 366 КК України). Санкції статтей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Ситуація на українських ТЕЦ - це треба знати

Ще у вересні прем’єр –міністр України Денис Шмигаль сказав, що 80% обладнання ТЕЦ готове до зими. За його словами, відремонтовано майже 80% обладнання теплоелектроцентралей. Тривають інтенсивні ремонти, які завершаться вчасно. Він зазначав, що відремонтовані та знаходяться в ремонті 35 гідроагрегатів ГЕС потужністю майже 2,3 ГВт.

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