Тривало все лічені секунди, поки забіяк зі словами "То вам не Верховна Рада" розборонили колеги.

Депутати Червоноградської міської ради на Львівщині почубилися під час сесії.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Сутичка виникла між обранцями «Слуги народу» і «Європейської солідарності». Тривало все лічені секунди, поки забіяк зі словами: «То вам не Верховна Рада!» розборонили колеги.

Мер Червонограда повідомив ТСН, що конфлікт між депутатами виник через те, що «ЄС» не підтримала звернення «Слуг народу» про створення комісії щодо можливого зловживання міського голови й місцевої влади.

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Автор: УНІАН