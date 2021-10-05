Зловмисника звинувачують у розбещенні дочки жінки, з якою він жив.

У Києві заарештовано 37-річного чоловіка, який протягом п'яти років ґвалтував і розбещував 14-річну дівчинку.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Чоловік, проживаючи разом з матір'ю малолітньої дівчинки протягом 2016 – 2021 років, здійснював розпусні дії щодо неповнолітньої, а потім систематично вступав з нею в статевий зв'язок.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч. 2 ст. 156 (Вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, вчинене особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання та піклування) Кримінального кодексу України.

Чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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Раніше стало відомо, що в одній зі шкіл Києва чоловік в туалеті перегородив вихід з кабінки 8-річній дівчинці й наказав їй оголитися.

Налякана учениця виконала вимогу зловмисника. Потім чоловік вчинив розпусні дії та зник.

Підозрюваного затримали правоохоронці. Суд вирішив відправити затриманого під варту.

Автор: Світлана Закелова