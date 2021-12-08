У Харкові в одній з квартир будинку на вулиці Академіка Павлова знайшли мертвим дворічного хлопчика. Його мати близько 4:00 ранку 8 грудня вистрибнула з вікна четвертого поверху.
Про це повідомляє Суспільне.
За попередніми даними, жінка задушила свого сина, а після цього вистрибнула з вікна. Вона вижила, з місця події її забрали до лікарні. Інформацію про смерть дитини підтвердив і директор Департаменту у справах дітей Харківської міськради Олександр Малько.
Читайте такожДТП з харківським "мажором": 16-річного водія Infiniti визнали осуднимМешканка будинку розповіла журналістам, що жінка народила сина пізно. "Дитина була бажана, вона билась над нею, як пташка. Це немислимо!" — зазначила сусідка.
За даними заступниці Харківського міського голови Світлани Горбунової-Рубан, хлопчик ходив до дитсадка. За її словами, жодних скарг на родину не надходило. В сім'ї є батько і дідусь.
Також заступниця мера наголосила, що інформація про невиліковну хворобу матері та курс її лікування є попередньою і перевіряється.
"Вона жива, в реанімації, стан тяжкий... 1984 року, здається, народження. Поки немає іншої інформації, окрім того, що дитина задушена", — сказала Горбунова-Рубан.
У поліції також зазначили, що обставини смерті дитини та травмування матері поки що встановлюються.
Нагадаємо, раніше на Харківщині авто збило двох жінок на переході: одна з них загинула. Так, 40-річний водій автомобіля "Hyundai Elantra" під час руху збив двох жінок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.