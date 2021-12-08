Жінку у важкому стані забрали до лікарні.

У Харкові в одній з квартир будинку на вулиці Академіка Павлова знайшли мертвим дворічного хлопчика. Його мати близько 4:00 ранку 8 грудня вистрибнула з вікна четвертого поверху.

Про це повідомляє Суспільне.

За попередніми даними, жінка задушила свого сина, а після цього вистрибнула з вікна. Вона вижила, з місця події її забрали до лікарні. Інформацію про смерть дитини підтвердив і директор Департаменту у справах дітей Харківської міськради Олександр Малько.

Читайте такожДТП з харківським "мажором": 16-річного водія Infiniti визнали осуднимМешканка будинку розповіла журналістам, що жінка народила сина пізно. "Дитина була бажана, вона билась над нею, як пташка. Це немислимо!" — зазначила сусідка.

За даними заступниці Харківського міського голови Світлани Горбунової-Рубан, хлопчик ходив до дитсадка. За її словами, жодних скарг на родину не надходило. В сім'ї є батько і дідусь.

Також заступниця мера наголосила, що інформація про невиліковну хворобу матері та курс її лікування є попередньою і перевіряється.

"Вона жива, в реанімації, стан тяжкий... 1984 року, здається, народження. Поки немає іншої інформації, окрім того, що дитина задушена", — сказала Горбунова-Рубан.

У поліції також зазначили, що обставини смерті дитини та травмування матері поки що встановлюються.

Нагадаємо, раніше на Харківщині авто збило двох жінок на переході: одна з них загинула. Так, 40-річний водій автомобіля "Hyundai Elantra" під час руху збив двох жінок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

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Автор: Екатерина Малюга