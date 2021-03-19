У Кам'янському сталася смертельна ДТП / скріншот
У Кам'янському Дніпропетровської області сталася моторошна ДТП, в якій загинула молода дівчина.
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На відео, яке у Facebook опублікував Дніпронет, видно, що дівчина переходила дорогу по пішохідному переходу. Однак швидкість легковика була настільки великою, що дівчина не встигла зреагувати.
Від потужного удару пішохода відкинуло на кілька метрів. При цьому водій BMW загальмував, врізавшись в паркан.
За даними Telegram-каналу "Днепр Сейчас", дівчина загинула.
Дівчину збили на переході під Дніпром
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