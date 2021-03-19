За даними ЗМІ, від отриманих травм молода дівчина померла.

У Кам'янському Дніпропетровської області сталася моторошна ДТП, в якій загинула молода дівчина.

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На відео, яке у Facebook опублікував Дніпронет, видно, що дівчина переходила дорогу по пішохідному переходу. Однак швидкість легковика була настільки великою, що дівчина не встигла зреагувати.

Від потужного удару пішохода відкинуло на кілька метрів. При цьому водій BMW загальмував, врізавшись в паркан.

За даними Telegram-каналу "Днепр Сейчас", дівчина загинула.

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Автор: Катерина Лиманська