В результаті аварії постраждали шестеро осіб.

19 березня на трасі «Харків-Вовчанськ» зіткнулися Tesla та Nissan X-Trail.

Читайте такожУ Миколаєві таксист застрелив нову знайому заради шести тисяч гривень (фото)Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області.

Близько 7:30. до поліції повідомили, що поблизу села Шестакове сталося зіткнення між автомобілями Tesla під керуванням 58-річного водія та Nissan X-Trail під керуванням 37-річного чоловіка.

Травми отримали водій і 36-річний пасажир Tesla - мешканці Харкова, а також водій і пасажири Nissan X-Trail - 36-річна дружина і 6-річна донька водія, а також 43-річний чоловік.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Всі обставини аварії встановлюють правоохоронці.

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Автор: Людмила Жерновська