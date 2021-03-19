19 березня на трасі «Харків-Вовчанськ» зіткнулися Tesla та Nissan X-Trail.
Читайте такожУ Миколаєві таксист застрелив нову знайому заради шести тисяч гривень (фото)Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області.
Близько 7:30. до поліції повідомили, що поблизу села Шестакове сталося зіткнення між автомобілями Tesla під керуванням 58-річного водія та Nissan X-Trail під керуванням 37-річного чоловіка.
Травми отримали водій і 36-річний пасажир Tesla - мешканці Харкова, а також водій і пасажири Nissan X-Trail - 36-річна дружина і 6-річна донька водія, а також 43-річний чоловік.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Всі обставини аварії встановлюють правоохоронці.
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