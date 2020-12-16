Сам винуватець аварії опинився у лікарні.

У Києві, водій, забираючи власну дружину з лікарні, будучи у нетверезому стані, влаштував аварію.

Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

Інцидент стався на проспекті Лобановського. Водій авто Smart в'їхав у припаркований Citroen Нової Пошти.

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"Як розповіла пасажирка Smart, вона була у лікарні і попросила свого чоловіка забрати її. Каже, що не знала, що чоловік вживав алкогольні напої. Водій Нової Пошти сказав, що його опонент надув у Драгер 2 проміле", - йдеться у повідомленні.

Водія після проходження тесту на стан сп'яніння госпіталізували - під час ДТП він дістав травми. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, травму грудної клітини та забій правого суглоба на нозі.

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Автор: УНІАН