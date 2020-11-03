На місці НП вже працюють рятувальники.

У Києві перекинулася фура з горохом. В результаті ДТП проїжджу частину засипало бобовими.

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Про це повідомляє Telegram-канал KIEVMAP.

Як повідомляється, ДТП сталася на площі Тараса Шевченка в Оболонському районі Києва.

Рух ускладнено в напрямку міста Вишгорода та Кільцевої дороги. На місці інциденту працюють рятувальники.

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Автор: Катерина Лиманська