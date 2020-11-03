Автомобілі навантажать в тоннах гороху / скріншот
У Києві перекинулася фура з горохом. В результаті ДТП проїжджу частину засипало бобовими.
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Про це повідомляє Telegram-канал KIEVMAP.
Як повідомляється, ДТП сталася на площі Тараса Шевченка в Оболонському районі Києва.
Рух ускладнено в напрямку міста Вишгорода та Кільцевої дороги. На місці інциденту працюють рятувальники.
На столичному Подолі перевернулася фура - 10 тон бобів розсипалися проїжджою частиною
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