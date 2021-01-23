Місце смертельної ДТП в Києві / скріншот відео
У Києві сталася смертельна аварія: жінка, попередньо, в нетверезому стані, ходила по проїжджій частині і потрапила під колеса проїжджаючого автомобіля.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.
"П'яна жінка гуляла в районі розв'язки проспекту Перемоги і Палладіна: спочатку під шляхопроводом, потім пішла наверх на Перемоги, і загинула. Від сильного удару розлетівся одяг, взуття та вставні щелепи", - розповів очевидець.
На місце приїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.
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