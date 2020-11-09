Водій не впорався з керуванням.

У Львівській області водій не впорався з керуванням і врізався в дерево, а машина просто зависла на стовбурі.

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Сталося все в місті Дрогобич у дворі житлового будинку. Автомобіль протаранив огорожу і мало не влетів у будинок.

Постраждалих внаслідок ДТП немає. Машину зняли з дерева за допомогою спецтехніки.

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Автор: Людмила Жерновська