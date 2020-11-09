Знімали автомобіль за допомогою спецтехніки / скріншот
У Львівській області водій не впорався з керуванням і врізався в дерево, а машина просто зависла на стовбурі.
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Сталося все в місті Дрогобич у дворі житлового будинку. Автомобіль протаранив огорожу і мало не влетів у будинок.
Постраждалих внаслідок ДТП немає. Машину зняли з дерева за допомогою спецтехніки.
У Дрогобичі внаслідок ДТП автомобіль завис на стовбурі дерева
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